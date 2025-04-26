Работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям вместе с членами своих семей посетили мемориальный комплекс «Ола», возведенный на месте сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны деревни Ола.

Участники экскурсии прошли по бывшей деревенской улице, где на местах домов, когда-то наполненных голосами сельчан, сегодня — символические остовы с силуэтами людей. В центре мемориальной зоны собравшиеся склонили головы, вспоминая о трагедии Олы и других сожженных деревень. Вспомнили, как мирное население безжалостно истреблялось немецко-фашистскими захватчиками.

К братской могиле советских воинов и мирных жителей, сожженных в Оле, возложили цветы. Память жертв почтили минутой молчания.

– Жизнь на улицах Олы была навсегда остановлена 14 января 1944 года. Ранним утром каратели окружили деревню. Оккупанты устроили настоящий ад для сельчан, включая самых маленьких. Олу сожгли дотла вместе с жителями. Стариков и детей живыми бросали в огонь, а тех, кто выбегал из пламени, убивали. Спастись из этого фашистского ада смогли единицы, – рассказала экскурсовод. В Оле погибли 1758 человек, среди которых 950 детей. После войны она не возродилась. На месте деревни в мае 2020 года был возведен и открыт мемориальный комплекс.

Посещение мемориального комплекса для спасателей и их близких стало не только данью уважения, но и уроком о том, как важно помнить историю, чтобы избежать повторения трагических страниц прошлого. Пока мы помним – мы живем. Именно от нас зависит сохранение мира, единства и независимости Республики Беларусь.

Буда-Кошелевский РОЧС