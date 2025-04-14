Огонь ошибок не прощает

На сегодняшний день в области произошло 616 пожаров в природных экосистемах: 554 случая горения травы и кустарников на площади свыше 196 га, 47 лесных пожаров на площади свыше 96 га и 15 торфяных пожаров на площади свыше 5,7 га.

Административная ответственность

Согласно статье 16.40 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. В соответствии со статьей 16.41 за разведение костров в запрещенных местах предусмотрено наложение штрафа до 12 базовых величин. В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность.

Спичка в траве − Br86 тыс. ущерба. Пример неосторожного обращения с огнем.

Житель одного из агрогородков Лельчицкого района, пенсионер, якобы под предлогом наведения порядка сжигал сухую растительность на земле общего пользования. В итоге пожар распространился, было выжжено порядка 14 га. Соответственно с учетом требований законодательства был рассчитан вред, причиненный окружающей среде. Он составил свыше Br86 тыс. Эту сумму будут высчитывать из пенсии мужчины.

Безопасная утилизация

При выборе способов утилизации сухой растительности, пожнивных остатков нужно отдавать приоритет безопасным. На дворовой территории и земельных участках допускается разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи (мангалов, грилей, барбекю и др.) при условии выполнения следующих требований:

— разводить костры следует при условии обеспечения гражданами непрерывного визуального контроля за процессом горения и тления;

— места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности. Рекомендуются обкопать место костра либо разводить его в специальной негорючей емкости;

— в доступности необходимо иметь средства тушения, к которым относятся первичные средства пожаротушения (огнетушители, немеханизированный ручной пожарный инструмент, емкости с запасом воды, полотнища противопожарные), емкости с сыпучими материалами

и т.п.;

— процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы. При этом, безопасное расстояние определяется гражданином самостоятельно исходя из размеров костра, вида горючих материалов и погодных условий;

— по окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.

Правила не допускают:

— выжигание сухой растительности на корню на придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства;

— разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев;

— использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига).

Кроме того, не допускается разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи в зданиях, хозяйственных строениях и сооружениях, а также на балконах, в лоджиях, на террасах, кровлях и стилобатах, за исключением, если их размещение предусмотрено проектной документацией.

Если вы все же стали очевидцем горения сухой растительности:

— оцените обстановку;

— если очаг небольшой, сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, забросайте песком или залейте водой;

— потушите пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

— если очаг большой, немедленно позвоните по телефону 101 или 112, постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.

Буда-Кошелевский РОЧС