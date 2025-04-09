С 01.10.2025 расширяется перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости.

В указанный перечень включены 36 новых товарных позиций, в том числе молоко и молочные продукты (кефир, ряженка, сметана, сыр твердый, полутвердый, мягкий и плавленый), бакалейная продукция (мука, чай, кофе, крупы, макаронные изделия, хлопья овсяные, растительное масло), майонез, печенье, пряники, шоколад, обувь, сложнобытовая техника (телевизоры, пылесосы, утюги, машины стиральные и посудомоечные, комбайны кухонные, микроволновые печи, чайники, фены, мультиварки, дрели, варочные панели), синтетические моющие средства.

Для обеспечения анализа цен определены единые унифицированные единицы измерения товаров.

Оборот товаров, подлежащих прослеживаемости, предполагает переход субъектов хозяйствования на использование электронного документооборота (электронных накладных), ведение партионного учета в разрезе каждого приходного документа и предоставление в программный комплекс «Система прослеживаемости товаров» полных и достоверных сведений.

Операции, связанные с оборотом товаров, поименованы в пункте 1 Перечня терминов и определений, являющегося приложением к Указу Президента Республики Беларусь от 29.12.2020 №496 «О прослеживаемости товаров».

Рекомендации для субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот товаров, подлежащих прослеживаемости, размещены на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в разделе «Прослеживаемость товаров» по адресу: https://nalog.gov.by/tax_control/control_of_goods/traceability.