На фронтах Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими оккупантами сражались тысячи военных моряков. Среди них был и выходец из нашего района – Моисей Никитович Воробьев.

Родился будущий моряк в деревне Рогинь в августе 1917-го. После окончания местной школы трудолюбивый парень работал слесарем, молотобойцем в местном совхозе. Затем заведовал избой-читальней, был пионервожатым, занимался комсомольской работой.

С 1939 года Моисей Воробьев служил на Черноморском флоте. Во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Одессы и Севастополя. Однако в боях получил тяжелое ранение. Последовало долгое лечение в госпиталях. В результате был демобилизован инвалидом 2-й группы.

Как известно из книги «Память», крепкая морская дружба связала Воробьева со многими сослуживцами, но особенно с Григорием Мазуром. Вместе они служили на корабле на Каспии и оттуда ушли на фронт. В одном из писем Моисея Никитовича своему товарищу есть такие строки: «Попал я на самый ответственный участок – в разведку. Одновременно являюсь секретарем партийной организации. Каждый день приносит новую радость: пядь за пядью освобождается наша родная земля».

Письма из фронтовой жизни бойцов, пожалуй, никого не оставят равнодушным. Приведу еще несколько трогательных строк, написанных рукой Моисея Воробьева: «Вчера мы ходили к фрицам. Дали им хороший морской «концерт». Едва вернулись в землянку, а тут – письмо. Узнал твой почерк. Запалил фитиль и с радостью начал читать. Вспомнил все: родной корабль и его дружную семью. Соскучился я по морю… Вчерашняя ночка прошла удачно. Поработали неплохо. Забрались мы в расположение гитлеровцев. Когда нас обнаружили, произошел бой. Забросали врагов гранатами и, открыв огонь из автоматов, ворвались в его логово. Дали духу по морскому обычаю: только насмерть! Забрали трофеи: пулеметы, гранаты, автоматы и прочее. У нас потерь не было. Часто думаю о родных и всякий раз становлюсь еще злее к врагу…»

Надо сказать, что Военно-морской флот в годы Великой Отечественной свои задачи на море, в воздухе и на сухопутных фронтах выполнил достойно. Военные моряки сыграли важную роль в обороне Москвы, Одессы, Севастополя, Ленинграда, Кавказа и Крыма, а также в многочисленных десантных операциях флотов.

За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, старшина второй статьи Воробьев – в таком воинском звании на флоте служил наш земляк – дважды награжден орденом Отечественной вой-ны I степени, орденом «Знак Почета», медалями.

После войны Моисей Никитович работал в Министерстве социального обеспечения БССР, занимался партийной деятельностью. Впоследствии был переведен в Киев, где трудился вплоть до выхода на заслуженный отдых. Кстати, в 1969-м окончил Львовский полиграфический институт.

Елена БЕЛКО