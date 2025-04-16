Артем Гришай ознакомил присутствующих с итогами социально-экономического развития района в 2024 году и выполнении показателей в 1-м квартале текущего года. Остановился также на строительстве станций обезжелезивания, ремонте дорог, благоустройстве населенных пунктов. В этой теме, по мнению Артема Сергеевича, необходимо более тесно работать с населением, а также активнее привлекать к вопросам наведения порядка предприятия и организации, за которыми закреплены территории населенных пунктов.

Приближающаяся знаковая для всего белорусского народа дата – 80-летие Великой Победы также стала одной из основных в ходе диалога. В этой части Артем Гришай отметил, что данной теме будет посвящен единый день информирования. Артем Сергеевич привел цифры, касающиеся геноцида белорусского народа, напомнил о том, что попытки переписать нашу героическую историю продолжаются. Поэтому так важно сегодня противостоять этому.

В ходе встречи заместителю председателя поступили вопросы от граждан в части благоустройства придомовых территорий, ремонта ведомственного жилья. В ходе личного приема жительница агрогородка обозначила проблему некачественной питьевой воды. Ни один вопрос сельчан не остался без внимания: все они взяты на контроль для дальнейшего их решения заинтересованными службами.