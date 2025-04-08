Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 апреля подписал указ №144 «Аб узнагароджанні вымпелам «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Вымпелом награждены шесть городов Беларуси, которые являются примером подвига и всенародного сопротивления, проявленных в годы Великой Отечественной войны. В их числе — Кобрин, Речица, Слоним, Сенно, Славгород и Смолевичи.

В этих населенных пунктах на всех этапах войны действовали очаги боевого сопротивления немецко-фашистским захватчикам, активное участие в котором принимали местное партийно-комсомольское и патриотическое подполье, партизанские формирования и силы народного ополчения, взаимодействовавшие с частями регулярной Красной армии.

Данный указ направлен на увековечение и сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, а также патриотическое воспитание населения. Вручение вымпелов планируется приурочить ко Дню Победы. Всего в Беларуси данной награды удостоены 36 городов и населенных пунктов.

В народной памяти и учебниках по военному искусству навсегда останутся как широко известная битва под Сенно или Лепельский контрудар, так и малоизвестные, но не менее ожесточенные, бои на реке Щара около Слонима.

Почти месяц защитники Слонима с боями прорывались в город, чтобы отбить его у врага. Успех при освобождении города в 1944 году впоследствии еще сыграет решающее стратегическое значение при наступлении Красной армии на Берлин.

На протяжении почти двух месяцев несколько раз переходил из рук в руки Славгород. Речица и Славгород с первых дней войны сформировали мощный кулак народного ополчения, в Кобрине и Смолевичах массовый характер обрело партизанское и партийно-комсомольское подполье.

Сенно и окрестности стали партизанским краем с более чем сотней отрядов народных мстителей и связным аэродромом.

Неоценим вклад жителей этих белорусских городов в успешное решение задач операции «Рельсовая война», подготовку операции «Багратион» и разгром окруженной крупнейшей группировки Вермахта «Центр» в жерле «Минского котла».

Тысячи патриотов героически боролись с врагом в условиях оккупации и помогали Красной армии приближать долгожданное освобождение во вражеском тылу. Фашисты в годы войны уничтожили в общей сложности свыше 60 тыс. мирных жителей городов, награжденных вымпелом.