Скоро наступит пора экзаменов, и перед выпускниками школ встанет важный вопрос: что же делать дальше? Нужно ли высшее образование или можно добиться успеха и без него? Этот выбор кажется судьбоносным, но на самом деле всё зависит не столько от диплома, сколько от самого человека.



Высшее образование традиционно воспринимается как ключ к успешной карьере, однако стоит задуматься, что еще оно может предложить. Оно расширяет кругозор, учит критически мыслить, анализировать информацию, находить решения сложных задач. Вуз – это еще и социализация: знакомства, внеаудиторная активность, первые серьезные проекты. Многие находят в университете друзей, будущих партнеров по бизнесу или даже спутников жизни.

Тем не менее высшее образование не является стопроцентным гарантом будущего благополучия. В последнее время все чаще бытует мысль, что поступление в университет по окончании школы – не единственный возможный сценарий. И это действительно так. Учреждения образования не ограничиваются вузами, ведь есть профессионально-технические колледжи и лицеи, где больший упор делается на получении профессии, а не фундаментальных теоретических знаний. И если молодые люди принимают решение не поступать в вуз сразу после школы, они могут найти временную работу, пройти курсы и спокойно подумать о том, что им интересно и кем они себя видят в будущем.

Также в последние годы наблюдается рост интереса к альтернативным формам образования: курсам, тренингам, онлайн-обучению и профессиональной подготовке. Не стоит забывать о том, что существуют и рабочие профессии, играющие важную роль в обществе. Например, если вы станете настоящим профессионалом по таким специальностям, как электрик, сантехник, повар и строитель, у вас будет достойная заработная плата. Главное – не формальный статус «студента», а желание развиваться. Можно окончить престижный вуз и остаться на низкооплачиваемой работе, а можно без диплома иметь хороший заработок или построить успешный бизнес. Многое зависит от человека, как бы то ни было банально.

Пусть диплом не гарантирует ни высоких зарплат, ни карьерного роста, высшее образование все же является обязательным для тех, кто хочет занимать руководящие должности. А если человек учится только ради галочки, он вряд ли получит от университета что-то ценное. Но если подходить к образованию осознанно – выбирать то, что действительно интересно, искать возможности для стажировок, участвовать в проектах, тогда вуз станет трамплином для успешного будущего.

Высшее образование может открыть двери к новым возможностям и предложить множество преимуществ, но не заменит упорства, любознательности и трудолюбия. Необходимо осмыслить собственные цели и, исходя из них, выбирать способ их достижения, будь то университет, курсы или что-то иное. Главное – не бояться пробовать, ошибаться и искать свой путь, даже если он не совпадает с ожиданиями окружающих людей. В конце концов, успех определяет не диплом, а сам человек, и выбор, поступать в вуз или осваивать профессию иным способом, остается за ним.

Елизавета МАЛАЯ