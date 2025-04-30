29 апреля произошел пожар нежилого дома в аг. Рогинь. В результате огнем повреждено потолочное перекрытие. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

— ни в коем случае не курите в домовладении, в хозяйственных постройках, вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

— не перегружайте электрическую сеть;

— не оставляйте спички в доступном для детей месте, а уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;

— обязательно установите автономный пожарный извещатель.

В случае пожара звоните по телефонам 101, 112.

Буда-Кошелевский РОЧС