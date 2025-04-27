В Беларуси зацвела сирень. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предупреждает о штрафах за незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности. Какая ответственность предусмотрена законодательством, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Минприроды, если соцветия с куста обламывать регулярно, он зачахнет и в конце концов погибнет. Часто обломанные ветки становятся причиной того, что в будущем году цветение кустарника становится неполноценным.

За такие действия грозит штраф до 30 базовых величин (до Br1260).

При этом если сирень растет на приусадебном участке, даче, территории частного дома, то хозяева вправе сорвать ветку сирени, так как в таком случае кустарник не является элементом городской среды.

belta.by