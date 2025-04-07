Об изменениях в правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов журналистам рассказал начальник управления надзора за безопасностью подъемных сооружений и аттракционов Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Петр Климко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Подготовка аттракционов к сезону эксплуатации в этом году будет осуществляться немного в новом порядке, который обусловлен тем, что внесены изменения в правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов. Изменения коснулись в первую очередь проведения технического освидетельствования аттракционов и технического диагностирования аттракционов, которые отработали назначенный срок службы. На сегодняшний момент в стране зарегистрировано около 180 аттракционов, которые подпадают под действие закона о промышленной безопасности, это аттракционы с потенциальным биомеханическим риском RB-1 (самый высокий риск) и RB-2 (средний риск). Отработали назначенный срок службы у нас около 70% аттракционов. В среднем этот срок составляет примерноа 10 лет», — рассказал Петр Климко.

В правила внесены изменения, ограничивающие срок эксплуатации аттракционов — не более трех назначенных изготовителем сроков службы. «Каждый аттракцион перед допуском к эксплуатации, если он отработал назначенный срок службы, проходит обязательное диагностирование и техническое освидетельствование, испытание экспертом в области промышленной безопасности. Те аттракционы, которые отработали назначенный срок службы, будут испытываться и проходить техническое освидетельствование только экспертами Госпромнадзора, чтобы исключить момент, когда одна и та же организация будет проводить и диагностику, и освидетельствование», — проинформировал начальник управления.