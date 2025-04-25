В частности, были разработаны и реализованы специальные программы. Об этом заявил журналистам председатель облисполкома Иван Крупко. Первые четыре из них концентрировались на защите здоровья человека, создании условий для будущей реабилитации загрязненных территорий. Следующие — пятая и шестая — нацелены на развитие самих пострадавших регионов:

«Сейчас стоит задача сконцентрироваться на высокотехнологичном производстве в каждом из наиболее пострадавших районов и в целом по Гомельской области. В дальнейшем — это экономика, создание производств на этих территориях. Точечно по каждому району они отработаны, и облисполкомом внесены предложения на уровень правительства по направлениям и в разрезе каждого региона».

Кроме того, предстоит продолжать активное вовлечение в сельхозоборот тех земель, где уже можно вести работы, выращивать сельхозпродукцию.

Гомельщина официально