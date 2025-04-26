В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков до минус пяти, которые ожидаются в ночные часы 27-28 апреля на большей части территории республики. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, 27 апреля, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Ночью на большей части территории ожидаются заморозки до минус 5 градусов, местами минимальная температура воздуха составит 1-3 градуса со знаком плюс. Максимальная температура воздуха днем — 7-13 градусов.