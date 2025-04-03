В Беларуси приступили к севу сахарной свеклы и рапса, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Сахарной свеклы посеяно 6,36 тыс. га (почти 6% к плану), ярового рапса — чуть более 1 тыс. га (3,34% к плану). Продолжается сев ранних зерновых и зернобобовых (без кукурузы, гречихи, проса) — плановые задания выполнены на 60,2%. Темпы работ превышают прошлогодние.

В Брестской области зерновые посеяны на площади 97,7 тыс. га, в Витебской — 14,7 тыс. га, в Гомельской — 50,3 тыс. га, в Гродненской — 69,5 тыс. га, в Минской — 61,8 тыс. га, в Могилевской — 55 тыс. га.

Лен-долгунец посеян на 5,32 тыс. га (11% к плану).

Первая подкормка озимых практически завершена, ведется вторая. По данным на 1 апреля, накоплено 834,4 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений, что составляет 71,5% от плана.

Выше прошлогодних и нынешние темпы работ по закрытию влаги на полях. Ведется известкование кислых почв, вносятся органические удобрения.