В Беларуси расширяются возможности трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Это обусловлено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 21 марта 2025 года №18. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтруда.

Теперь подростки могут работать в пунктах проката (например, выдавать велосипеды, спортинвентарь). Также они могут заниматься офисной работой: набором текстов, созданием презентаций, таблиц и простых сайтов. Допустима работа с товарами: взвешивание, упаковка, контроль сроков годности.

Среди вариантов — работа в кафе: сервировка столов, прием заказов, сбор и мытье посуды вручную. Подростки такого возраста могут заниматься оформлением праздников и флористикой. Среди допустимых работ — сборка мебели, ремонт простых механизмов с помощью ручных инструментов.

Кроме того, они могут помогать в швейном деле (упаковывать изделия, клеить этикетки, делать простые декоративные элементы и другое), доставлять еду и товары на дом, а также работать в справочных и диспетчерских службах (например, принимать звонки).

Подростки, как и раньше, могут помогать в сельском хозяйстве (сбор ягод, грибов, легкие работы на ферме), участвовать в озеленении (сажать цветы, ухаживать за растениями), работать промоутерами (раздача листовок, участие в рекламных акциях), выполнять мелкий ремонт одежды и обуви и работать аниматорами (например, в детских лагерях или парках).

В Минтруда напомнили, что все допустимые виды работ — это легкий труд без вреда для здоровья и учебы. Также подростки не могут работать ночью, с опасными веществами или на тяжелых производствах. Для трудоустройства подростков от 14 до 16 лет требуется согласие родителей.

Постановление вступает в силу с 10 апреля 2025 года.