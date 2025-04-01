В Беларуси стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Предприниматель года», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующим номинациям: «Успешный старт» (бизнесу от 2 до 4 лет), «Стабильный успех» (бизнесу более 5 лет), «Эффективный бизнес в сфере производства» (бизнесу более 3 лет), «Эффективный бизнес в сфере услуг» (бизнесу более 3 лет), «Эффективный индивидуальный бизнес» (для ИП, более 3 лет).

Денежный приз для победителей в четырех номинациях составляет 100 базовых величин, в номинации «Эффективный индивидуальный бизнес» ИП награждаются премией в размере 50 базовых величин.

Победителям также предоставляется право использовать логотип конкурса в рекламных целях.

«Участие в конкурсе — отличная возможность заявить о своем бизнесе, а победа в конкурсе — возможность подтвердить деловому сообществу профессионализм своей команды», — отметили в Минэкономики.

Заявки принимаются до 1 июня по месту нахождения субъекта хозяйствования. Подробная информация размещена на сайте министерства.