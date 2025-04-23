Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля подписал указ №165, направленный на регулирование вопросов использования гражданских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и авиамоделей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом вносятся изменения в указ от 25 сентября 2023 года №297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». В частности, упрощается порядок ввоза в Беларусь БЛА и авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других организаций.

Кроме того, в целях усиления контроля за оборотом БЛА вводится обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовывать продажу БЛА до ее осуществления.