По словам посла Беларуси в Казахстане Алексея Богданова, Гомельщина станет хорошим примером для других областей, поскольку предприятия юго-востока Беларуси продемонстрировали, как надо двигаться в плане межрегионального сотрудничества:

«Вы в этом направлении флагман, с вашими руководителями удалось четко и быстро договориться, как именно мы будем работать с казахскими партнерами. Достигнутые договоренности будем развивать вместе, посольство держит их на особом контроле. Вы отработали запланированное качественно и продуктивно, руководители уедут домой с программой действием на ближайшую пятилетку».

Гомельщина официально