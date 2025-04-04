На большей части территории региона ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег), усиление ветра порывами до 15-20 м/с, налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночные температуры воздуха опустятся до -7°С. Такая погода сохранятся до конца следующей недели.

Областное управление МЧС предупреждает, что возможны повреждения линий связи и электропередачи, слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП. Повышается и риск травматизма населения, а также увеличения пожаров в жилом секторе.

Будьте внимательны и берегите себя!

Гомельщина официально