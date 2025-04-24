В рамках патриотической акции, приуроченной ко Дню труда, для учащихся школ, аграрно-технического колледжа и жителей райцентра организовали экскурсию на предприятие ОАО «Буда-Кошелево-Агросервис», провел которую заместитель директора Максим Климов. Участие в мероприятии принял директор предприятия Федор Свердликов.

Во время экскурсии присутствующие ознакомились с работой ОАО «Буда-Кошелево-Агросервис» и узнали о мойке автомобилей, проведении электромонтажных работ, ремонте сельскохозяйственной техники и ее диагностике. Также смогли задать интересующие их вопросы Максиму Григорьевичу.