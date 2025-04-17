Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно работают по контролю за соблюдением Правил дорожного движения, в том числе и по пресечению правонарушений.

К лицам, допустившим административное правонарушение, применяются такие меры административного воздействия, как предупреждение или наложение административного взыскания в виде штрафа либо ограничения права на управление транспортными средствами.

В свою очередь Госавтоинспекция напоминает, что если в отношении вас вынесено постановление в виде штрафа, то его необходимо оплатить в 30-дневный срок. В случае не оплаты, примерный размер штрафа увеличивается на 2 базовые величины.

Но в тоже время, необходимо отметить, что в случае неуплаты штрафа, материал административного дела направляется в отдел принудительного исполнения, где уже в отношении Вас могуч применяться следующие меры:

— опись и (или) изъятие имущества;

— наложение ареста на имущество;

— арест денежных средств;

— запрещение пользование принадлежащим имуществом;

— временное ограничение права на управление транспортными средствами и др.

С целью избежания подобных мер, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует первым делом не допускать нарушений Правил дорожного движения, но если в отношении вас все-таки вынесено постановление в виде штрафа, то необходимо оплатить его в установленные сроки!