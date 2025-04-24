4 мая в Гомеле состоится яркое событие, объединяющее всех любителей скорости и драйва — открытие мотосезона-2025. Сообщает телеграм-канал «Владимир Привалов. Официально».

В программе:

• Мотопарад по центральным улицам: старт в 11:00 от магазина «Гиппо» на улице Косарева, 18. Колонну будут сопровождать сотрудники ГАИ, обеспечивая безопасность и порядок на дорогах.

• Выставка мототехники: участники колонны прибудут в 11:30 на парковку Дворца водных видов спорта, где можно будет познакомиться с разнообразными моделями мотоциклов.

• Развлекательная часть мероприятия начнётся в 12:00 на парковке за Ледовым дворцом. Гостей ждут показательные выступления эндуро от команды raid_time_enduro, захватывающие трюки от стантрайдера Андрика, мотоконкурсы и множество интересных активностей. Открытие мотосезона — это событие, которое объединяет мотоциклистов, любителей скорости и зрелищ, превращая Гомель в центр притяжения для всех, кто ценит свободу дорог и силу моторов. Присоединяйтесь, чтобы зарядиться драйвом и стать частью этой незабываемой атмосферы!

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