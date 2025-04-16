В Гомельской области планируют построить свинокомплекс на 100 тыс. голов. Об этом рассказала начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Минсельхозпрода Наталия Сонич в YouTube-проекте БЕЛТА «По факту: решения Первого».

Ежегодно белорусы потребляют около 295 тыс. т свинины. Как рассказали в Минсельхозпроде, основной объем мяса производится на промышленных комплексах по выращиванию и откорму свиней. Сейчас в стране их насчитывается около 90. В республике разработана стратегия развития ультрасовременного свиноводства на 2025-2034 годы.

Согласно этому документу, в Беларуси будет построено 12 новых свиноводческих комплексов и 4 из них — на 100 тыс. голов. Ожидается, что первый из них в скором времени начнут возводить в Гомельской области (ОАО «Гомельагрокомплект»). «Там будут самые передовые технологии. Это будет ультрасовременный комплекс», — отметила Наталия Сонич.

Как пояснили в Минсельхозпроде, комплектация свиноводческого комплекса в Гомельской области маточным поголовьем будет осуществлена из племенного репродуктора филиала «КлимАгро» Климовичского комбината хлебопродуктов. На репродукторе поголовье свиноматок пород ландрас и йоркшир составляет 2,3 тыс. голов. В течение года это сельскохозяйственное предприятие может реализовать более 11 тыс. племенных свинок при потребности 100-тысячника в 3,6 тыс. голов.

В случае необходимости новый комплекс может быть укомплектован маточным поголовьем из УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» и ОАО «Утевское» Добрушского района.

«За прошлый год мы произвели более 413 тыс. т свинины в целом по стране. Если эта стратегия в целом успешно реализуется за эти годы, то мы дополнительно получим 80 тыс. т свинины. И у нас будет порядка 500 тыс. т», — добавила Наталия Сонич.