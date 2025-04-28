В день поминовения усопших, 29 апреля, ГАИ будет работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности дорожного движения в местах захоронений, регулирования транспортных и пешеходных потоков, а также контроля за соблюдением ПДД. При подъезде к таким местам внимательно следите за дорожными знаками и сигналами регулировщиков.

Дополнительно наряды ДПС будут осуществлять распорядительно-регулировочные действия в случае необходимости, а также оказывать всемерную помощь участникам дорожного движения.

С 07.00 до 17.00 в Гомеле будет закрыто движение транспорта (кроме общественного) по Речицкому проспекту на участке от Куйбышевского проезда до улицы Жукова. Свободное движение общественного транспорта будет обеспечено по крайней правой полосе на участке от пересечения улицы Объездной и Речицкого проспекта до поворота на кладбище «Рандовское».

На подъезде к Гомелю от автодороги М-10 будет организовано двухсторонне движение транспорта по встречной полосе.

Гомельщина официально