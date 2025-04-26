Это единственная в Беларуси церковь, перенесенная из зоны отчуждения – деревни Вылево Добрушского района:

«Прошло уже 39 лет с того дня, который разделил жизни тысяч людей на до и после. За эти годы мы прошли стадии от полного отчаяния и безысходности до реабилитации земель и возрождения территорий.

Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои родные места, но большинство приняло решение остаться здесь, на своей малой родине. Президент и правительство поддержали патриотов и бросили все силы на создание безопасных условий проживания на данных территорий».

Память о ликвидаторах и погибших в результате аварии почтили минутой молчания, к памятному знаку на территории храма возложили цветы.

Участие в митинге приняли помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

Гомельщина официально