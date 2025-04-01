Вчера около 17.20 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь на 5 км автодороги М-10 «граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин», по предварительной информации, совершил наезд на дикое животное (лося), внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги перед автомобилем.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, а пассажиры 21, 23 и 24 лет с различными травмами госпитализированы.

Животное пало на месте ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Двигаясь по загородным автодорогам, обращайте внимание на дорожные знаки.

Если вы двигаетесь в зоне действия знака 1.25 «Дикие животные» — обязательно снижайте скорость и старайтесь избегать резких, необдуманных маневров!

Внимательно оценивайте дорожную обстановку и смотрите по сторонам.

Сожский Форпост