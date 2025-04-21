19 апреля в 15.11 на центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о пожаре нежилого дома и двух хозяйственных построек в д. Александровка Буда-Кошелевского района. В результате пожара уничтожены кровли, потолочные перекрытия, повреждены стены, имущество в доме и в хозяйственных постройках. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

МЧС напоминает: при наведении порядка на участке необходимо обязательно соблюдать правила пожарной безопасности. Мусор нужно вывозить в специально отведенное место. Если без сжигания не обойтись, необходимо выбрать площадку так, чтобы исключить возможность возникновения пожара. Жечь отходы можно только в безветренную погоду, а пламя постоянно контролировать. Место для кострища нужно выбрать подальше от зданий, сгораемых конструкций и леса. Площадку окопать либо вовсе сжигать в металлической бочке. Ни в коем случае не использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Подготовить лопату, огнетушитель или ведро с водой. После окончания сжигания мусора, горящие материалы следует потушить до полного прекращения тления.

Каждый из нас несет ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих – важно помнить об этом каждый день.

Буда-Кошелевский РОЧС