17 апреля в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор города Гомеля доставлен ковчег с частицей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Это событие приурочено к 100-летию со дня его блаженной кончины, сообщает eparhiya.by.

Возглавил встречу святыни Стефан, архиепископ Гомельский и Жлобинский.

У входа в храм собрались многочисленные верующие. Под звон колоколов богомольцы направились в храм, чтобы вознести свои молитвы ко Господу, а также приложиться к святыне и испросить молитвенного предстательства святителя Тихона.

Пребывание ковчега в кафедральном соборе продлится с 17 по 20 апреля. В эти дни у каждого желающего будет возможность приложиться к святыне и вознести личную молитву перед честными мощами святителя.

















Источник: https://gp.by

© Правда Гомель