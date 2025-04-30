Как белорусы будут работать и отдыхать в мае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве напомнили, что в мае выпадают два праздничных дня: Праздник труда (1 мая) и День Победы (9 мая). Эти даты в нашей стране признаны официальными выходными.

В соответствии с производственным календарем у белорусов в мае при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, включая один предпраздничный, а при пятидневной — 20 рабочих дней, также с одним предпраздничным. Выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 1, 3-4, 9-11, 17-18, 24-25 и 31 мая.

Расчетная норма рабочего времени в последнем месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит для пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье — 159 часов, а для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 164 часа.

В Минтруда также напомнили, что расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Минтруда от 15 ноября 2024 года №92 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2025 год».