Министерством внутренних дел приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Вербного воскресенья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск усилен контроль около храмов, на объектах транспорта. При необходимости в местах большого скопления людей запланирована организация пропускного режима с использованием технических средств.

Правоохранители нацелены на оказание помощи организаторам и участникам мероприятий. Внимание стражей порядка сконцентрировано на вопросах личной и имущественной безопасности граждан.

Инспекторы ГАИ ориентированы на регулирование транспортных и пешеходных потоков, пресечение грубых нарушений ПДД.

МВД призывает с пониманием отнестись к принимаемым мерам, не нарушать законодательство, а также своевременно информировать ближайшие наряды о подозрительных лицах и оставленных без присмотра вещах.