Для обеспечения безопасных условий труда при проведении предстоящего республиканского субботника нанимателям необходимо учитывать ряд важных факторов, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Беларуси.



— Если во время субботника работники будут трудиться на своем рабочем месте, обеспечение здоровых и безопасных условий труда должно осуществляться в обычном режиме, — уточнили в пресс-службе. — Если же они будут привлекаться к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями, то нанимателю нужно соблюсти ряд требований.

Первое — проведение с работниками целевого инструктажа по охране труда по выполняемому виду работ. Если это благоустройство территории своей организации, то инструктаж проводится непосредственным руководителем работ нанимателя. При выполнении работ на территории другой организации это должен сделать непосредственный руководитель работ или специалист принимающей стороны.

Второе требование — при проведении целевого инструктажа нужно опросить работников о состоянии их здоровья.

— Нельзя допускать к выполнению работ граждан в случае ухудшения самочувствия, связанного с простудными заболеваниями или в состоянии болезни, — пояснили в министерстве. — Это касается и лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. К выполнению работ, относящихся к работам с повышенной опасностью, запрещено допускать тех, кто не имеет соответствующей подготовки. Запрещен допуск к выполнению работ, если человек не обеспечен средствами индивидуальной защиты. Требуется обеспечить соблюдение норм подъема и перемещения тяжестей вручную женщинами, принимающими участие в субботнике (не более 7 кг), а также принять меры, исключающие возможность наезда техники или травмирования подвижными частями тракторов, экскаваторов, других машин и механизмов.

В Минтруда и соцзащиты также отметили, что работники, участвующие в субботнике, должны быть обеспечены необходимым инструментом, инвентарем, средствами индивидуальной защиты (перчатками или рукавицами, при работе на проезжей части — жилетами сигнальными, при работе на строительном объекте — защитными касками).

Как сообщалось ранее, 12 апреля во всей стране состоится республиканский субботник. В ходе мероприятия пройдут работы по благоустройству и приведению в порядок рабочих мест, объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

sb.by