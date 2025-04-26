Как в Беларуси организована социальная защита граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве напомнили, что 26 апреля в Беларуси отмечается памятная дата — День чернобыльской трагедии. Участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС предоставляется социальная поддержка в зависимости от периода их участия в работах по ликвидации последствий аварии, а также от уровня радиоактивного загрязнения территории, на которой проводились такие работы.

Наиболее значимые льготы предусмотрены для участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, заболевших и перенесших лучевую болезнь, ставших инвалидами вследствие катастрофы, а также для граждан, принимавших участие в работах по ликвидации последствий катастрофы в зоне эвакуации (отчуждения).

В трудовых отношениях для участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на ЧАЭС или другими радиационными авариями, предусмотрено преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников. Также предоставляется социальный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в году. Кроме того, работнику предоставляется отпуск в летнее или другое удобное время по его желанию. В Минтруда отметили, что последняя гарантия предоставляется также работникам, эвакуированным, отселенным или самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 года.

Предусмотрены также особенности регулирования труда работников, проживающих (работающих) на территории радиоактивного загрязнения. Для них установлена 35-часовая рабочая неделя и повышенные суточные для временно направленных или командированных. Также предусмотрена повышенная продолжительность трудового отпуска (без учета дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда): 44 календарных дня — для лиц, работающих в зонах эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения и последующего отселения, и 37 календарных дней — для лиц, работающих в зонах с правом на отселение. Кроме того, отпуск по беременности и родам для женщин с 27 недель беременности составляет 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей — 160 календарных дней) независимо от числа дней, фактически использованных до родов.

Медицинским и фармацевтическим работникам, работникам культуры, педагогическим работникам и другим специалистам учреждений образования и здравоохранения, главным специалистам и специалистам сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, специалистам, осуществляющим ветеринарную деятельность, а также работникам системы потребительской кооперации и руководителям специализированных учебно-спортивных учреждений, заключившим контракт сроком на 5 лет на работу в организациях, расположенных в зонах с правом на отселение и последующего отселения, выплачивается единовременная выплата при заключении первого контракта — 200 базовых величин. Также предусмотрена выплата при заключении второго контракта сроком на 5 лет после 5 лет работы на условиях первого пятилетнего контракта — 300 базовых величин.

Осуществляется поддержка семей. Граждане, зарегистрированные по месту жительства и фактически проживающие в населенных пунктах, находящихся на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения или зоне с правом на отселение, имеют право на выплату пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере 150% от установленного размера.

Повышенный размер пособия назначается при наличии у гражданина, осуществляющего уход за ребенком в возрасте до 3 лет, удостоверения пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС или других радиационных аварий, подтверждающего право на льготы по статьям 21 и 22 закона «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий», а также регистрации по месту жительства и фактическом проживании в населенном пункте, находящемся в зоне последующего отселения или зоне с правом на отселение и указанном в удостоверении.

Значительный объем льгот предоставляется в части пенсионного обеспечения. Одна из них — право на досрочную пенсию по возрасту на 10 лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста для участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, принимавших участие в работах по ликвидации последствий катастрофы в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году, а также для граждан, заболевших и перенесших лучевую болезнь, и инвалидов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На 5 лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста — для участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, занятых на работах по ликвидации последствий катастрофы в 1986-1987 годах в пределах зоны эвакуации (отчуждения), кроме занятых в 10-километровой зоне, при наличии инвалидности (независимо от причины).

Предусмотрен особый порядок исчисления пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца для лиц, ставших инвалидами вследствие увечья или заболевания, вызванного катастрофой на ЧАЭС, и семей, потерявших кормильца вследствие указанных причин. В виде пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца им возмещается утраченный в связи с инвалидностью или потерей кормильца заработок (доход). Также предусмотрено льготное исчисление времени работы на эксплуатации ЧАЭС и в зонах эвакуации, первоочередного отселения и последующего отселения (это время засчитывается в стаж для назначения пенсий в тройном или полуторном размере в зависимости от зоны и времени выполнения работы).

Реализуется также установление доплат к пенсиям. Предусмотрена надбавка инвалидам вследствие увечья или заболевания, вызванного катастрофой на ЧАЭС, в размере от Br56 до Br112 (на апрель текущего года), а также повышение для участников ликвидации последствий катастрофы (в зависимости от времени участия и зоны работ) и лиц, отселенных из зон эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения и последующего отселения, которые самостоятельно покинули эти зоны после катастрофы, в размере Br28 до Br56 (на апрель текущего года).

Инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и детям, потерявшим кормильца вследствие увечья или заболевания, вызванного катастрофой на ЧАЭС, предоставлено право на социальную пенсию в повышенных размерах.

Кроме того, гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, предоставлено право на следующие государственные социальные льготы: 90% скидка со стоимости лекарственных средств, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение другими техническими средствами социальной реабилитации, первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте, а также 50% скидка на плату за жилищно-коммунальные услуги (предоставляется гражданам, не имеющим трудоспособных членов семьи).