В МЧС предупредили о факторах опасности из-за снега и сильного ветра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Утром 7 апреля по восточной половине Беларуси ожидается сильный снег, днем на большей части территории — усиление северного ветра порывами 15-18 м/с.

В МЧС предупредили о факторах опасности при такой погоде. Так, могут возникать нарушения электроснабжения, повреждения (обрывы) линий связи и электропередачи. На дорогах возможно снижение видимости, затруднение движения транспорта. Увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Также возможно падение деревьев, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений.

В спасательном ведомстве призвали граждан к аккуратности и внимательности, чтобы не получить травму.