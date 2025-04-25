Представители юго-восточного региона рассказали о мерах государственной и региональной поддержки проектов гражданских инициатив в Беларуси.

Как отметила председатель ассоциации Виктория Ладутько, на территории Гомельской области уделяется большое внимание реализации местных инициатив, для этого проведено уже три открытых конкурсных отбора. Жители региона продемонстрировали активность и направили более 160 заявок по самым разным направлениям.

В 2024 году по итогам конкурса 25 проектов стали победителями. В текущем году из 55 проектов победителями признаны 19. Все они будут реализованы до конца года. За каждым проектом стоят обычные люди, которые проявили инициативу и заинтересованы в решении конкретных вопросов по развитию своего агрогородка, деревни, города, района.

Гомельщина официально