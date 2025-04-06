Вот несколько рекомендаций от ГАИ: не разгоняйтесь при въездах на мосты, эстакады и путепроводы, откажитесь от управления транспортом, на котором установлены летние шины.

Пешеходам следует пересекать дорогу только в установленных местах, убедившись в своей безопасности, и не выходить на проезжую часть перед близко идущим транспортом. В темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами. В условиях непогоды запрещено управлять средствами персональной мобильности и велосипедами.

В сложной ситуации на дороге обратитесь за помощью к ближайшему экипажу ДПС или по телефону 102.

Гомельщина официально