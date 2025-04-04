В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на 5 апреля из-за резкого похолодания. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью на субботу будет переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем на большей части территории осадки (дождь, мокрый снег, снег). По северу на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северный, cеверо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами, а по западу на большей части территории 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, по югу местами — 5-7 градусов тепла. Днем температура будет в пределах 3-9 градусов со знаком плюс, по юго-востоку воздух прогреется до плюс 11.