Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля подписал указ №155 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов». Документ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Указом предусматривается освобождение в 2025 году от уплаты утилизационного сбора ввозимых в Беларусь новых (с даты выпуска — не более 3 лет) грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов.

Закрепленные указом преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортоориентированного сегмента экономики страны.