В субботу в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00, а также после пасхальной службы в воскресенье, 20 апреля, с 3.30 и до 5.00 утра все желающие могут освятить пасхальные куличи и яйца в храме Святителя Николая Чудотворца.