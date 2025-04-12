Сегодня по всей области добровольцы наводят порядок на мемориальных комплексах, местах боевой славы, высаживают деревья, благоустраивают территории своих населенных пунктов.

Председатель облисполкома Иван Крупко, его заместители, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич трудятся на стройке детской поликлиники в Новобелицком районе Гомеля. Руководители закладывают фундамент будущего объекта здравоохранения.

Гомельщина официально