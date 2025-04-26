Государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году объявляет о начале приема обращений граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Распоряжением председателя госкомиссии создана специальная группа по рассмотрению обращений, связанных с проведением вступительной кампании. «Их можно направить в письменном виде по адресу: 220030, Минск, ул. К. Маркса, 3. Кроме того, с 5 мая по 22 августа будет открыта горячая линия государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году по номеру +375(17)327-66-80. Обратиться с помощью нее можно будет в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00», — рассказали в ведомстве.

Работать она будет также в выходные дни — 21 июня, 19-го, 26-го, 27-го июля, 2 и 3 августа.