Комитетом госконтроля Гомельской области совместно с госсаннадзором с начала года нарушения пресечены в 92 магазинах области, в том числе реализация более 220 кг просроченной, с нарушениями условий хранения, без необходимой маркировки продукции. Также выявлены акты нахождение в продаже недоброкачественных овощей и фруктов, несоблюдение условий хранения, надлежащего санитарного состояния объектов и оборудования, отсутствие ценников, контрольных весов, нагрудных знаков у продавцов, обязательных к наличию товаров, завышения цен и надбавок.

К примеру: в апреле в 4 магазинах Житковичского района в продаже находилось более 27 кг хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов, рыбной продукции с истекшими сроками годности от 2 часов до 100 суток, в 2 – завышались на 14-20% цены на огурцы и яблоки, в 1 — отсутствовали документы на кондитерские изделия, подтверждающие их качество и безопасность, обязательные к наличию товары (дрожжи, сода, табачные изделия).

Недоброкачественная продукция запрещена к реализации, нарушители привлечены к административной ответственности, для принятия мер реагирования информированы местные органы власти.

Контроль за положением дел на потребительском рынке области продолжается.