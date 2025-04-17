Государственных наград и Благодарности Президента Беларуси удостоены более 60 представителей различных сфер деятельности. Соответствующие указ и распоряжение подписал 17 апреля глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, заслуги в сфере охраны государственной границы, достижение высоких производственных показателей, значительный личный вклад в укрепление межнациональных отношений, совершенствование налоговой системы, средств связи, развитие агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, лесного хозяйства, промышленности, выдающиеся достижения в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Орден Отечества I степени присвоен генеральному директору ОАО «Савушкин продукт» Александру Савчицу. Орденом Почета награждены генеральный директор ОАО «Брестский мясокомбинат» Павел Буховецкий, директор ОАО «Можелит» Викентий Ермаленок, профессор кафедры терапии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ Марьян Пристром, начальник государственного учреждения «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» Валерий Скакун, директор предприятия «Гефест-техника» Валентин Фисюк и слесарь по сборке металлоконструкций Барановичского станкостроительного завода Виктор Ятченя.

Председатель Минского городского армянского культурно-просветительского общества «Айастан» Георгий Егиазарян удостоен ордена Франциска Скорины.

Медаль «За отличие в охране государственной границы» присвоена заместителю председателя Государственного пограничного комитета Игорю Печеню и начальнику управления Госпогранкомитета Александру Макаревичу.

Большая группа работников удостоена медали «За трудовые заслуги». Среди них — начальник службы подстанций филиала «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго» Александр Богушевич, начальник отдела контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения Гродненской областной ветеринарной лаборатории Таисия Венскович, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Владимир Задиран.

Медалью Франциска Скорины награждены учитель информатики гимназии №1 города Бреста Ирина Горбацевич, директор ООО «Музыкальная медиакомпания» Андрей Гузель и генеральный продюсер Анна Лукашенко.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Автору и исполнителю песен, солистке группы Aura Юлии Быковой присвоено почетное звание заслуженного артиста Беларуси. Директору Могилевского областного центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Александру Шайторову присвоено почетной звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь», а директор ОАО «Парохонское» Владимир Хроленко стал заслуженным работником сельского хозяйства Беларуси.

Александр Лукашенко также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Беларуси. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие энергетической системы страны ее удостоен ряд работников этой отрасли. В их числе заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам РУП «Минскэнерго» Вячеслав Дубовик, старший машинист турбинного отделения турбинного цеха филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» Олег Кундас, мастер Клецкого района электрических сетей филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» Андрей Мойсейчик.

За многолетний плодотворный труд в органах по чрезвычайным ситуациям, высокие показатели и образцовое выполнение служебных обязанностей Благодарность Президента объявлена заместителю начальника Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Константину Гайшуну, начальнику Шкловского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Могилевского областного управления МЧС Максиму Кашо, начальнику Заводского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС Руслану Круковичу и начальнику Шумилинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Витебского областного управления МЧС Андрею Сосновичу.

Благодарности Президента за высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в приумножение и развитие культурного потенциала страны, организацию и проведение республиканских мероприятий удостоены генеральный директор ООО «Продюсерская компания Аура» Евгений Олейник, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, главный редактор главной редакции информации Белорусского телеграфного агентства Елена Крутолевич, заместитель директора ООО «Музыкальная медиакомпания» Татьяна Кулакова, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Второй национальный канал» Елена Лобач, режиссер-постановщик Агата Моцко, заместитель министра образования Екатерина Петруцкая.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Благодарность Президента объявлена ведущему инженеру передвижной механизированной колонны №19 (г.Жабинка) предприятия «Брестводстрой» Петру Войновскому. Этой наградой отмечены директор Научно-исследовательского физико-химического института ГГУ имени Ф. Скорины Александр Рогачев — за многолетнюю плодотворную научную деятельность, значительный личный вклад в развитие белорусско-китайского сотрудничества, а также машинист укладчика асфальтобетона предприятия «Столинская ДСПМК-32» Владимир Ермолич — за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие дорожно-строительного комплекса.