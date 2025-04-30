Буда-Кошелевским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело в отношении жительницы района, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов, тайно похитила деньги в сумме 100 рублей, принадлежащие хозяину, чем причинила последнему имущественный вред.

Согласно ч.1 ст.205 Уголовного Кодекса Республики Беларусь тайное хищение имущества (кража) – наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Буда-Кошелевский районный отдел следственного комитета напоминает гражданам о вреде злоупотребления спиртными напитками и необходимости надлежащего обеспечения сохранности имущества.