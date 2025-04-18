Работа будет организована по следующему графику.

Поликлиника:

  • 26 апреля по графику работы в рабочий день;
  • 28 апреля по графику в субботний день;
  • 29 апреля по графику работы в праздничный день;
  • 1 мая по графику работы в праздничный день;
  • 2 мая по графику работы в рабочий день;
  • 3 мая по графику работы в субботний день;
  • 9 мая по графику работы в праздничный день;
  • 10 мая по графику работы в субботний день.

Стационар:

  • 26 апреля по графику работы в субботний день;
  • 28 апреля по графику в рабочий день;
  • 29 апреля по графику работы в праздничный день;
  • 1 мая по графику работы в праздничный день;
  • 2 мая по графику работы в рабочий день;
  • 3 мая по графику работы в субботний день;
  • 9 мая по графику работы в праздничный день;
  • 10 мая по графику работы в субботний день.