Мероприятие, посвященное знаковой для двух братских народов дате, объединило представителей разных поколений.



Спикерами диалога выступили: главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, заместитель председателя Буда-Кошелевского РОО «Патриоты Беларуси» Марина Агажельская, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит, ветеран труда, член совета районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» Галина Михальцова.

Участники встречи вместе провели экскурс в историю возникновения даты 2 апреля как Дня единения народов Беларуси и России, привели примеры тесного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами и народами. Спикеры также поделились своими мнениями по поводу взаимных договоренностей между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сотрудничестве в других сферах.

Для присутствующих провели тематическую викторину. Молодые люди не только сами активно отвечали на вопросы о дате и месте подписания Договора о Союзе Беларуси и России, возложении функций председателя Высшего государственного совета, об осуществлении контроля за финансами Союзного государства, но и задавали вопросы спикерам встречи. Юношей и девушек интересовало, почему именно Беларуси удалось продвинуться по пути интеграции с Россией дальше других стран постсоветского пространства, какие общие черты характера объединяют белорусов и россиян.

Безусловно, на диалоговой площадке шла речь и о перспективах развития между нашими странами. Так, с 2024 по 2026 год в Беларуси запланированы: реализация более 15 интеграционных проектов на общую сумму 2,4 млрд. белорусских рублей, комплексная модернизация и расширение производственных мощностей белорусских машиностроительных предприятий. Союз Беларуси и России в целом – это локомотив интеграционных процессов. И эту роль два братских народа смогут сохранить, двигаясь только вперед, создавая единое экономическое, информационное и научно-техническое пространство, улучшая благосостояние граждан.