Посетителями стали 120 ребят, в числе которых учащаяся СШ №1 г. Буда-Кошелево, воспитанница Школы звёзд «Аура» Ксения Козлова.

Экскурсия началась с самого масштабного в стране Зала торжественных церемоний. Участники своими глазами увидели и оценили место, где принимаются самые важные и актуальные для всей страны решения. Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт рассказала ребятам об истории создания Дворца, его строительстве. Большой интерес у участников экскурсии вызвал Зеленый зал, который приобрел свою известность в феврале 2015 года. Именно здесь прошли 17-часовые переговоры «нормандской четверки». Наталья Эйсмонт обратила внимание ребят на то, что при отделке здания использовались материалы, произведенные в Беларуси, и вся мебель в залах Дворца белорусского производства.

Как поделилась Ксения Козлова, детали интерьера вызывали восхищение, также очень заинтересовали картины с белорусскими пейзажами. «Когда видишь своими глазами всю эту красоту, то эмоции тебя переполняют. Здесь все очень красивое и сделано со вкусом. А главное, что каждая деталь интерьера изготовлена руками белорусских умельцев. И вот тут тебя уже переполняет гордость за свой народ, свою страну», — рассказала юная певица.