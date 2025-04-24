В республике действуют 11 видов государственных пособий для семей с детьми. Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет пересчитывается дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, в связи с ростом средней заработной платы в республике.

В Беларуси особенная поддержка оказывается семьям, где рождается сразу двое и более детей. Таким родителям производится единовременная выплата на приобретение детских вещей первой необходимости.

Широкий спектр гарантий и льгот предоставляется многодетным семьям. В частности, они освобождаются от налога на землю и налога на недвижимость, имеют повышенный налоговый вычет на детей по подоходному налогу и др.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь