Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 24 апреля. Согласно предварительным данным, предполагается применить амнистию в отношении 7630 осужденных. Основными условиями для ее применения являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного преступлением, положительная характеристика лица в период отбывания наказания.

Законопроект содержит ряд новелл. В частности, предлагается уменьшить срок наказания на один год ранее не судимым лицам, которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, за исключением лиц, совершивших такие преступления, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств (ч.5 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Предлагается дополнить перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, лицами, имеющими медицинские показания к специальному лечению в связи с онкогематологическими заболеваниями и депрессиями кроветворения.

Законопроектом предлагается лиц, осужденных за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, освободить от наказания частично, сроком на один год, вместо замены назначенного им наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок не свыше шести лет, предлагается заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

/Будет дополнено/.