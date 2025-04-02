Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения», передает корреспондент БЕЛТА.





Законопроект представил депутатам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

Что касается законодательных инициатив, усиливаются меры поддержки плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в части формирования будущих пенсионных прав. На ежегодной основе предусмотрено право (при изъявлении желания) доплатить взносы на пенсионное страхование в бюджет фонда соцзащиты населения.

Во-вторых, упрощается и изменяется порядок государственного социального страхования индивидуальных предпринимателей, плательщиков подоходного налога.

Устанавливается дифференцированная формула уплаты взносов в ФСЗН в размере 35%. Так, взносы в ФСЗН уплачиваются из фактического дохода (в действующем законодательстве — не ниже чем из размера 12 минимальных заработных плат (МЗП) — для ИП, у которых в календарном году доход составил менее 12 МЗП; из 12 МЗП или иной суммы, превышающей данный порог (аналогично, как в действующем законодательстве), — для ИП, у которых доход за календарный год составил 12 МЗП и более.

Продлеваются сроки — уплата взносов в ФСЗН переносится с 1 марта на 31 марта года, следующего за отчетным.

Упраздняется нагрузка на ИП по администрированию и ведению персонифицированного учета — ИП достаточно будет только своевременно оплатить сумму страховых взносов, которую по итогам календарного года рассчитает ФСЗН (на основании данных МНС) и выставит для ИП к оплате.

В третьих, при установлении серых схем выплаты заработной платы для работодателей устанавливается особый порядок уплаты взносов в ФСЗН.

Отменяется ограничение по максимальному объекту для начисления взносов — пятикратная величина средней заработной платы по республике (СЗП).

Уплата взносов будет производиться из фактических сумм выплат заработной платы в конверте, но не ниже 1/30 пятикратной величины СЗП за каждый день выплаты заработной платы в конверте.

Для работников, получающих зарплату в конвертах, в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера МЗП.

Кроме того, предусмотрены изменения в области пенсионного обеспечения — корректировка порядка выплаты пенсий гражданам, находящимся в местах лишения свободы (процедурные вопросы).