Главная задача мониторинга – не допускать необоснованного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также контролировать ассортиментный перечень продуктов. Руслан Николаевич посетил супермаркет «Евроопт Super» по ул. Ленина, д. 58 и «Родны кут» по ул. Совхозная, д. 19А. В ходе мониторинга осуществлялась проверка наличия товаров первой необходимости, срока годности продукции, обеспечение широкого ассортимента, включая местное производство, работа с поставщиками. Изучался круг проблемных вопросов, спрос на товары.