Детская железная дорога имени К.С. Заслонова 1 мая откроет юбилейный, 70-й сезон летних перевозок. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В 9.30 на станции Заслоново пройдет торжественная линейка для юных железнодорожников. В первый рейс «Столичный экспресс» отправится в 11.00. Он провезет пассажиров по маршруту от станции Заслоново через станцию Пионерская до станции Сосновый Бор и обратно.

В мае поезда на Детской железной дороге имени К.С. Заслонова будут курсировать в выходные дни 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 мая. Они совершат 15 рейсов с 11.00 до 16.58.

В летние месяцы «Столичный экспресс» будет курсировать по средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 13.36, а по субботам и воскресеньям — с 11.00 до 16.51.

В сентябре можно будет совершить путешествие на поезде по Детской железной дороге в выходные дни 6, 7, 13 и 14 сентября с 11.00 до 16.51.

Также на Детской железной дороге все желающие, независимо от уровня подготовки, смогут попробовать себя в роли машиниста. Для этого в зале ожидания на станции Заслоново действует игровой модуль с возможностью имитации управления поездом. Он представляет собой рабочее место машиниста, где на панели установлены органы управления, а на окнах-экранах отображается движение по участку железной дороги.

Кроме того, на экране информационного киоска гости смогут ознакомиться с интересными фактами из истории Детской железной дороги, узнать, чем отличаются различные модели подвижного состава, что изучают юные железнодорожники и как применяют свои знания на практике.

Импровизированный цикл работы железной дороги представлен на большом железнодорожном макете, который установлен в зале ожидания станции Заслоново. Он пользуется популярностью как у малышей, так и у взрослых. Движение на нем организовано полностью в автоматическом режиме.

Ко Дню Победы для минчан и гостей столицы готовится концертная программа. Она будет организована 9 мая на станции Сосновый бор.

Более подробную информацию о графике работы можно получить на официальной странице Детской железной дороги на сайте www.rw.by. Касса на вокзале станции Заслоново будет работать в дни движения поездов. Также приобрести билеты можно через интернет-сервисы. Организовано и предварительное бронирование мест для организованных групп. Стоимость одного билета составляет Br10.